El dramático caso de famosa influencer chilena atrapada en Lituania: «Es imposible que pueda continuar con mi vida»

La creadora de contenido Natthy Chilena atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que partió rumbo a Europa. Lleva casi un mes retenida en Lituania, sin dinero, sin documentos y sin la posibilidad de seguir trabajando, después de verse involucrada en un procedimiento policial que incluyó consumo de cocaína y porte de marihuana.

En conversación con La Cuarta, la influencer relató que la situación se desencadenó durante su última noche en Vilna. Según explicó, todo comenzó cuando “conocí a un chico con una aplicación de citas y el chico se puso morboso enviándome fotitos y, bueno, lo acompañé porque era nuestra última noche en Lituania, en la capital”.

La jornada previa a su viaje a Polonia, agregó, terminó escalando sin mayor planificación: “El próximo día nos íbamos a Polonia y ya era la última noche en Lituania, día viernes. Entonces, en la euforia, todo, dije: ‘ya, vamos a comprar copete y hacemos algo ahí en el departamento’”.

Tras el operativo, Natthy quedó formalizada y desde entonces ha debido sobrevivir como puede: entre albergues y piezas arrendadas por días, pagando con tarjetas de crédito y recibiendo apoyo económico de sus padres. La mayor dificultad, dice, es que su falta de documentos la dejó sin acceso a su principal fuente de ingresos.

“Lo único que quiero son mis documentos, porque yo puedo estar acá y puedo trabajar mi OnlyFans. Pero si no estoy trabajando mi OnlyFans, no tengo acceso al Banco de Finlandia, no tengo acceso a nada. Es imposible que yo pueda continuar mi vida; mejor métanme presa”, expresó.

La influencer también cuestionó el actuar de la policía lituana y aseguró que el procedimiento estuvo manipulado. “Estaba más arreglado que mis tetas”, afirmó, sugiriendo que el hombre que la acompañaba tenía vínculos con los funcionarios que participaron en el operativo.

Incluso señaló posibles actos de corrupción: “Están investigando también un tráfico, porque quieren saber quién le vendió. Pero sí… oye, es el mismo gallo que supuestamente le había pasado una hueá en el auto. Se pasó por al lado de la policía caminando y los policías no dijeron nada”.

