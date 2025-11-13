Inesperada decisión sorprendió a todos en Fiebre de Baile: Participante debía ser eliminado, pero fue salvado por esta razón

En la jornada del miércoles, ocurrió un vuelco en el final del programa Fiebre de Baile.

Resulta que uno de los participantes abandonó la competencia por decisión propia, debido a motivos personales.

Todo comenzó con la salvación de Cata Days, quien logró continuar en la competencia debido a la votación popular.

Luego, se enfrentaron Camila Andrade y Nicole «Luli» Moreno, quienes lo dieron todo en la pista para seguir en el estelar de Chilevisión.

Nueva salida de Fiebre de Baile: no fue eliminación

Tras bailar, y luego de la decisión de los jueces, quien obtuvo el puntaje más bajo fue Nicole Moreno.

Por lo mismo, agradeció a sus seguidores, a su bailarín Luciano, y a CHV por la oportunidad.

Además, entregó sentidas palabras, rememorando su juventud y señalando que «vivió la adolescencia que nunca tuvo».

Sin embargo, lo que parecía una eliminación común y corriente, tuvo un gran vuelco.

Pastelito irrumpió y tomó una decisión que cambió todo. El showman anunció que no seguiría en el programa de baile.

«Quiero comentarles a todos una decisión personal. Me voy a retirar del programa. Ya se acercan muchas cosas importantes con la familia. La recuperación de mi papá es lo más importante para mí», comenzó diciendo.

Cabe recordar que Agustín Maluenda, popularmente conocido como Tachuela Chico, se encuentra en recuperación luego de sufrir un paro respiratorio.

Por lo mismo, su hijo, Pastelito, explicó que la decisión se debe a él. Para acompañarlo en el proceso, y que pueda mejorar de buena manera.

Además, mencionó que la decisión no fue para nada fácil: «Me da mucha tristeza dejar a todos».

«Es un momento muy bonito para decir adiós. Me hubiera encantado seguir«, cerró.

En ese contexto, Luli tuvo que tomar una decisión respecto a su continuidad en el espacio, y no la desaprovechó.

Sin embargo, fue enfática en mencionar que le hubiera gustado «ganar en la cancha».

