Pastelito actualiza estado de salud de Tachuela Chico con conmovedor mensaje: «Por permitir tener a mi papá con una fe y unas ganas de vivir increíble»

Fue la semana pasada cuando Pastelito le dedicó su presentación a su padre, Agustín Maluneda, popularmente conocido como Tachuela Chico.

Resulta que el emblemático payaso nacional sufrió un infarto mientras se encontraba en Italia, y tuvo que ser internado de urgencia para someterse a una cirugía.

Las palabras de Pastelito causaron gran preocupación en sus fanáticos. Sin embargo, recientemente actualizó el estado de salud de su padre mediante su cuenta de Instagram.

«Hoy domingo ya fui a ver a mi papito y está súper bien gracias a Dios, avanzando para su cirugía», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Gracias, señor, gracias, padre celestial, por permitir tener a mi papá con una fe y unas ganas de vivir increíble. No sabes cuánto te amo, Papito, gracias, porque tú nos das ánimo, energía y mucho amor».

«Muy pronto estarás en casa y tu salud estará al 100 y volverás a estar en tu pista con tu público que tanto amas», continuó.

«Vamos muy bien papito, gracias a todos los me llenan de mensajes de amor, de cariño. Gracias por sus oraciones, y energías positivas», le agradeció a sus seguidores.

Para cerrar, le mandó un mensaje a sus fanáticos, quienes han estado atentos y esperando actualizaciones: «Agradecemos toda la familia a todo un país, los amigos, familia y personalidades internacionales del circo, que están al pendiente de mi papito, a todos muchas Gracias».

Tachuela Chico no ha sido operado y esto es lo que se sabe

Pastelito habló con LUN sobre la situación de su padre, y en la entrevista dio a conocer los detalles del retraso de la operación.

«Apenas entró a la Clínica Alemana, le destaparon una arteria que venía complicada, pero lo que tiene ahora es una arteria que va directo al corazón que está tapada. Y esa cirugía no la pudieron hacer el jueves, porque uno de los exámenes no salió muy bien, estaba muy bajo. Así que tienen que estabilizarlo para que pueda entrar a la cirugía», explicó en aquella ocasión.

