Guía completa de La Gran Noche de la Corazón 2026: artistas, horarios, transmisión y todo lo que debes saber

¡Ya comienza la cuenta regresiva! La Gran Noche de la Corazón 2026 promete una jornada inolvidable en el Movistar Arena, donde miles de personas llegarán para celebrar los 15 años del evento radial más importante de Chile.

La cita es el viernes 26 de junio desde las 20:00 horas, en un espectáculo que, como ya es tradición, reunirá música, humor y a los rostros más queridos de la Número Uno de Chile.

¿Cuáles son los artistas confirmados?

El escenario tendrá una parrilla pensada para no dejar a nadie sentado. Encabezan el cartel Los Vásquez con su inconfundible pop cebolla, junto a Alanys Lagos y su propuesta ranchera.

A ellos se suman Santaferia y Noche de Brujas, dos nombres clave de la cumbia nacional, además de DJ Rocka, quien llega a la fiesta con toda la cuota guarachera.

El humor también dirá presente con Pastor Rocha, uno de los comediantes más populares del último tiempo y reciente triunfador del Festival de Viña del Mar 2026.

Transmisión online y rostros del evento de Radio Corazón

Como en cada edición, los conductores de la radio acompañarán la jornada. Entre ellos destacan Evelyn Bravo, Chavito, Pato Torres, Julio Stark, DJ Toti, Chanchiguagui y el Rumpy quienes serán los encargados de mantener la energía arriba durante toda la noche.

Si no logras conseguir entrada, igual podrás ser parte del evento. La jornada será transmitida en vivo a través del dial de Radio Corazón y también vía streaming a través del canal oficial de YouTube. Es importante destacar que las entradas se pueden conseguir a través del sistema Puntoticket.

Quienes han asistido en años anteriores lo saben: la Gran Noche de la Corazón siempre guarda momentos inesperados. Invitados sorpresa, colaboraciones y situaciones únicas suelen marcar cada edición, por lo que este aniversario número 15 no será la excepción.

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