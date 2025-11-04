El popular actor nacional Juan José Gurruchaga, quien ha participado en icónicas series como ¿Dónde está Elisa? y Soltera otra vez impactó a sus seguidores al revelar la enfermedad que padece Juan, su pequeño hijo de 11 años.

Fue en el marco del Día Mundial del Síndrome de Lennox-Gastaut, donde el intérprete utilizó sus redes sociales para hablar de los desafíos familiares contra esta afección «Ya son casi cuatro años desde el diagnóstico y ha sido un proceso muy complejo para toda nuestra familia”, comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Es un tipo de epilepsia de difícil manejo, con muchas crisis permanentes, a pesar de todos los medicamentos que él toma. Pero, al igual que muchas otras familias con seres queridos con epilepsia, en este caso hiperrefractarias, seguimos en pie, buscando siempre cómo disminuir, controlar las crisis y mejorar, especialmente, su calidad de vida».

Las palabras de Juan José Gurruchaga en el Día Mundial del Síndrome de Lennox-Gastaut

«En este día quiero enviar un abrazo cariñoso, porque frente a la dificultad de la medicina, que muchas veces no logra estabilizar las crisis, el amor creo que es lo más importante. Que nunca les falte», continuó.

Siguiendo por esa línea, agradeció a todos quienes lo han apoyado a él y a su familia: «Quiero agradecer toda la energía hermosa de quienes se han tomado el tiempo para alentarnos en este camino».

«En relación a la epilepsia y sus posibles tratamientos, estamos en eso, en un ensayo y error de distintos métodos y entradas y salidas de distintos medicamentos», cerró Juan José Gurruchaga.

Según la Liga de la Epilepsia, el Síndrome de Lennox-Gastaut es una forma poco común de epilepsia que se manifiesta con distintos tipos de crisis y altera el desarrollo neurológico e intelectual en la infancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liga Epilepsia (@ligaepilepsia)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google