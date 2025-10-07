Gira Teletón 2025: fechas, lugares, artistas confirmados y regreso del tren al sur de Chile

Del 4 al 22 de noviembre, la Gira Teletón recorrerá nuevamente Chile para encender el espíritu solidario y preparar el ambiente rumbo a la gran cruzada del 28 y 29 de noviembre. Este año, más de 32 mil familias de Arica a Aysén esperan el apoyo de todo el país en esta tradicional fiesta de la solidaridad.

La gira tendrá dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en el norte y del 18 al 22 de noviembre en el sur, tras el receso por las elecciones. En un gesto de cercanía y descentralización, se sumarán nuevas paradas en Ovalle, Curicó y Castro, ciudades que por primera vez recibirán los shows principales.

“Estamos felices de acercar la Teletón a todo Chile. Este año llegaremos a lugares donde nunca antes habíamos estado, llevando toda la fuerza y solidaridad que nos une como país”, destacó María José Zaldívar, directora general de la Fundación Teletón.

Los espectáculos, gratuitos y abiertos a toda la comunidad, comenzarán a las 18:00 horas. Habrá un bloque especial para niños con Pulentos, Sinergia Kids con la Tía Pucherito y El Mundo de Christell. En el bloque estelar, se suman artistas como Polimá Westcoast, Zúmbale Primo, Paula Rivas, Tomo Como Rey, La Combo Tortuga y King Savagge, entre otros.

Uno de los hitos más esperados será el regreso del tren de la Gira Teletón, gracias al apoyo de EFE. La comitiva de artistas, animadores e influencers viajará desde Estación Central hasta Los Lagos en un tren especialmente acondicionado, continuando luego en bus y transbordador hasta Castro, donde por primera vez se realizará el cierre de la gira.

“Es un orgullo ser parte de este hito que une a Chile desde hace más de cuatro décadas”, señaló José Solorza, gerente general de EFE.

Gira Teletón 2025: Calendario por ciudad

Zona Norte

Arica: Martes 4 de noviembre/18:00 hrs/ Explanada General San Martín, a los pies del morro de Arica.

Iquique: Miércoles 5 de noviembre/18:00 hrs/Plaza 21 de Mayo

Antofagasta: Jueves 6 de noviembre/18:00 hrs/Plaza Colón

Copiapó: Viernes 7 de noviembre/18:00 hrs/Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales.

Ovalle: Sábado 8 de noviembre/18:00 hrs/Plaza de Armas

Zona Sur

Curicó: Martes 18 de noviembre/18:00/Medialuna de Curicó.

Concepción: Miércoles 19 de noviembre/18:00/Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.

Temuco: Jueves 20 de noviembre/18:00/Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín.

Valdivia: Viernes 21 de noviembre/18:00/Paseo Costanera (Ex Helipuerto).

Castro: Sábado 22 de noviembre/18:00/Plaza de Armas.