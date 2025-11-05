Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación: «Volvió a la casa…»

Fue en el mes de abril cuando se hacía pública una de las infidelidades más polémicas del último tiempo, luego de que se revelara que Fabricio Vasconcellos habría engañado a su pareja Mariela Román con Joa Cabañas, modelo trans.

Fueron días de especulaciones, donde Mariela Román no la habría pasado para nada bien. Finalmente, el brasileño se cambió de hogar.

Han pasado siete meses, y nuevos detalles han surgido sobre la separación, que habría dado un sorpresivo vuelco.

Cecilia Gutiérrez revela nuevos detalles sobre relación Vasconcellos-Román

La periodista de espectáculos dio a conocer en su pódcast «Bombastic» que la pareja se habría reconciliado, dándose una nueva oportunidad: «Ellos se habían hecho medio los lesos, habían negado la cosa, pero volvieron, volvieron a volver».

Siguiendo por esa línea, la comunicadora reveló que sucedió con el bailarín luego de irse de su hogar, señalando que arrendó un hogar, donde estuvo viviendo solo.

«Esta semana me contaron que el señor Fabricio Vasconcellos nunca uso la casa que había arrendado y parece que llegó a un acuerdo para que la use un amigo porque tiene un contrato por un año y volvió a la casa con Mariela», argumentó.

«Yo creo que en esas cuestiones, como pasó con la Mali Jorquiera, que después no resultó, cada uno es dueño de sus decisiones», opino acerca de la decisión de Mariela Román.

«Hay versiones también. Él nunca dio su versión y yo creo que eso fue un error», cerró la panelista de Primer Plano.

