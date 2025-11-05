La escalofriante predicción de Latife Soto que pondría en alerta a diversas zonas de Chile: «Vamos a tener que acostumbrarnos»

Latife Soto no para. La tarotista continua con sus predicciones sobre la carrera presidencial, y recientemente se refirió a un vaticinio para la segunda vuelta.

En una transmisión conjunta con José Antonio Neme, la guía espiritual se refirió a un «chanchullo» y también alertó a los candidatos, usando la palabra «chalecos antibalas».

«Yo le pido a los candidatos que se cuiden, porque puede haber atentados. Les aconsejo usar chaleco antibalas. Se va a poner muy fea esta carrera presidencial», señaló en aquella ocasión.

«Veo algo delicado. Después de la segunda vuelta, le digo a todos los candidatos que se cuiden. Deben andar con más gente (seguridad). Se los digo de corazón», cerró.

En ese contexto, Latife se la jugó con su primera predicción para el año 2026, y gira en torno a Chile.

Latife Soto y su nueva predicción para el año 2026

«Yo estoy preparando predicciones para el próximo año. Y ojo, que hay algo que me tiene un poquito preocupada», comenzó la vidente.

Además, agregó que: «Me han llegado muchas imágenes y vamos a tener que acostumbrarnos como a un clima extremo, tipo apocalipsis».

«De la nada, vamos a tener climas que no hemos tenido en nuestro país. Nos va a cambiar mucho la parte natural. Por ejemplo, he visto mucho anticiclones», se refirió al norte de Chile.

«Veo cosas con el clima, así que a estar atentos, porque nosotros no hemos tenido nada extraño con el clima en comparación a otros países», continuó.

En ese contexto, y cuando se creía que iba a parar, Latife Soto continuó: «Yo veo que el próximo año habrá granizos, por ejemplo (sectores donde no llueve). Eso yo lo veo venir».

