Tras ser confirmado en el Festival del Huaso de Olmué: Paul Vásquez cuenta la verdad sobre retiro de «El Flaco»

Fue hace algunos meses que Paul Vásquez anunció el retiro de «El Flaco» de los escenarios, un icónico personaje del humor nacional.

En aquella instancia, no dudo en decir que le gustaría que su retiro fuera en El Patagual, objetivo que se logró con su confirmación en el Festival del Huaso de Olmué 2026.

Paul Vásquez será parte del Festival del Huaso de Olmué en su edición 2026

Luego de la noticia, el ex Dinamita show no dudó en destacar a sus compañeros, con los que compartirá escenario: «Para los humoristas es una ruleta, igual que en el Festival de Viña es una ruleta, te designan. Así es cuando veo que el jueves 15 está la maestra Myriam Hernández, está Nicole, que estuvimos el 96 -en la Quinta Vergara- y al medio de ellas dos, yo, maravilloso. O sea, voy a tener un público altamente femenino«, señaló en conversación con La Cuarta.

Asimismo, entregó detalles de la que sería una de sus últimas rutinas con «El Flaco». «Ya el pan está hecho, solamente ahora es servir la mesa y que la gente lo disfrute. He probado la rutina no sólo en pubs, también en shows masivos. Y el show masivo tiene una recepción maravillosa, he trabajado para más de 20 mil personas con esta rutina. E insisto, con el público femenino esta rutina va muy bien», adelantó.

Los nuevos proyectos de Paul Vásquez

«El flaco, insisto, el personaje de El Flaco yo quiero que siempre lo recuerden digno, que siempre terminó como el artista muy querido, el personaje, que lo recuerden como El Flaco, como el Chaplín chileno que una vez dijeron. No quiero ser como algunos personajes de La Vecindad del Chavo que tú lo ves, por ejemplo, a la Chilindrina o al mismo Quico da pena verlo ahora. Yo no quiero que mi personaje de pena», explicó, enfatizando en que se retirará su personaje, pero que Paul Vásquez seguirá ligado a la comedia.

Siguiendo por esa línea, aclaró cuál son sus próximos desafíos: «Estoy preparando un show que se llama El Quijotens, donde ya no salgo con zapatos de charol, ya no salgo con pantalón corto, ya no voy a salir como Flaco, ya voy a salir como Quijotens».

«Va a haber una renovación de cosas. Entonces, como ya uno tiene sus añitos, quiero que la gente vea otra faceta, que se puede avanzar con esta nueva modalidad del humor del stand up y una nueva modalidad de hacer humor también», cerró.

Es importante destacar que el comediante dio a conocer que hará una gira de despedida de su personaje «El Flaco». Por lo que Olmué no será una despedida definitiva, pero sí la apertura de esta.

