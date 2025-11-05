¿No va más? Aseguran que otro programa se despediría de la TV nacional: Es conducido por un querido comunicador

Un difícil momento atraviesa TV+, el canal está pasando por problemas financieros y los mismos programas estarían pagando las consecuencias.

Hace algunos días se dio a conocer la desvinculación de dos periodistas, con el fin de reducir al máximo la parrilla programática de la señal.

Uno de los programas afectados fue «TV+ Informa», espacio que sufrió la baja de Claudia Salas y Matías Burboa.

Sin embargo, se reveló que el programa llega a su fin. De esa manera lo dio a conocer la periodista tras conversar con Las Últimas Noticias.

«Siempre es difícil quedar cesante, me trae recuerdos de una etapa muy dura en que estuve un año y medio sin encontrar trabajo, pero tampoco fue sorpresivo porque el canal se está achicando tanto en contenidos como infraestructura. Así que tiene sentido», fueron sus palabras en aquella ocasión.

Este sería el programa de TV+ que no seguiría en pantalla

Sin embargo, eso no es todo, ya que otro programa se daría de baja en un futuro próximo.

Según El Filtrador, el programa que Pedro Engel conduce en las tardes no iría más. El tarotista utilizó sus redes sociales para entregar un mensaje que enciende todas las alarmas, luego de asegurar que se «cierra un ciclo».

«Tengo la fe. La certeza. La Divinidad tiene un lugar nuevo para mí. Me he reinventado. Tantas veces. Ahora solo estoy esperando. Esperando el susurro. El susurro de mis muertos. Esa voz que viene de lo divino. Espero para saber dónde seguir. Dónde llevar mi mensaje. Amor. Luz. Paz», fueron las palabras de Pedro Engel en redes sociales.

Siguiendo por esa línea, los programas que se “salvaron” de esta reestructuración fueron “Sígueme”, que es conducido por Julia Vial y «Tal Cual», el nocturno de la señal.

