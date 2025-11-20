Fiebre de Baile define a nuevo eliminado y sus compañeros quedaron sorprendidos: «Pensé que me iba la primera semana»

La reciente jornada de Fiebre de Baile fue de eliminación. Este miércoles se definió al sexto participante que abandonó la competencia, luego de una intensa semana.

Quien ganó nuevamente la inmunidad fue Skarleth Labra. La ex Gran Hermano realizó una performance impecable, superando a Cony Capelli y Faloon Larraguibel. Por lo mismo, extiende su participación por una semana más.

Asimismo, quienes han tenido un desempeño más bajo lo dieron todo para salvarse. Quien logró el voto popular fue Esteban Paredes, siempre respaldado por el pueblo colocolino.

Para cerrar, el enfrentamiento final se dio entre Dani Castro y Raimundo Cerda. Entre los ex chicos reality se definiría al nuevo eliminado del estelar de Chilevisión.

En ese sentido, fue Raimundo Cerdo quien tuvo que abandonar el programa, logrando el resultado más bajo con 28 puntos.

Fue al ritmo de «El Merengue» de Manuel Turizo y Marshmello que Raimundo Cerda no logró continuar en competencia.

Luego del resultado, Rai habló en el backstage, y entregó declaraciones luego de su eliminación: «un poco sin palabras. Como superraro, sin emociones. Como de emoción neutra. Fue un proceso bonito, lo viví a full. Pensé, cuando entré a un desafío de baile, que me iba a ir a la primera semana y aguantamos aquí seis semanas, así que, bien, fue un camino bonito», señaló.

Para cerrar, se refirió a un supuesto repechaje, y dejó la posibilidad abierta. Sin embargo, ahora todos sus focos están puestos en apoyar a su pareja Faloon Larraguibel, quien sigue en competencia.

