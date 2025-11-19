Es una de las participantes más queridas y regresó a Fiebre de Baile tras varios de ausencia: Entregó detalles de su situación

Sin duda, una de las participantes favoritas de Fiebre de Baile es María José Quiroz. No obstante, la comediante se ausentó por una semana entera de la competencia, sorprendiendo a sus seguidores.

De un día para otro, Quiroz dejó de asistir, lo que creó varios cahuines a través de redes sociales.

Sin embargo, en la reciente edición de la competencia, la ex Morandé con Compañía regreso al programa y explicó el motivo de su ausencia.

La competidora conversó con Juan Pablo Queraltó, enfatizando en que fueron diversas razones por las que no estuvo presente en los días de competencia.

¿Su regreso? Una rutina espectacular de pole dance, que sacó aplausos del púbico.

María José Quiroz sobre su ausencia en Fiebre de Baile

«Fue bonito, como siempre. Quiero agradecer a todas las personas, hay mucha gente que me escribe y me pregunta”, comenzó diciendo la humorista.

Además, agregó que: «había hecho videos para poder hablarles a todos, gente que me apoya y la que no también, estoy muy agradecida del cariño que me tienen, así que feliz de estar acá de vuelta”.

Respecto a su ausencia, explicó que «estuve en los ensayos, pero tuve unos temas para estar acá en las noches”.

Sin embargo, enfatizó en que: «seguí ensayando y preparando el pole dance como corresponde, así que me entendieron que no podía estar».

¿Por qué Diana Bolocco no ha estado en los últimos capítulos de FDB?

Una notoria ausencia ha sido la de Diana Bolocco, quien en los últimos capítulos ha sido reemplazada por Juan Pablo Queraltó, quien se encarga del backstage del programa.

Según el animador, un cuadro de influenza le imposibilita asistir, por lo que él tomó el cargo momentáneamente.

«A la Dianita le mandamos un beso gigante, porque está enfermita. Un aplauso de todo el público», señaló JP, entregándole ánimos y una pronta recuperación.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google