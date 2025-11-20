Francisca Imboden reveló que se encuentra emparejada con otro actor: explicó por qué no viven juntos

Francisca Imboden sorprendió al entregar detalles sobre su presente amoroso, revelando que se encuentra emparejada.

Fue en una conversación con el pódcast M de Mujer, donde la actriz habló sinceramente sobre las relaciones, estando casada dos veces.

«He tenido dos divorcios, estuve diez años con cada persona, y entre medios mis novios y todas las cosas», comenzó.

Además, agregó que: «Hoy en día tengo un novio y nos quedan súper bien las casas separadas».

«Tengo a mi hijo que todavía vive conmigo, y me parece que es respetuoso para él no meter a alguien en la casa», explicó sobre su situación.

Francisca Imboden y su vida en pareja

La ex interprete de Mega enfatizó en que «debe haber un respeto, libertad y compromiso, ¿pero para qué estar viviendo todo el rato juntos?, porque también es agotador y cansador».

Asimismo, aclaró que «No es por flojera ni falta de responsabilidad: es por libertad. Encuentro que hay que ser más libres, pero no gorrearse, ¿me entiendes?», aclaró sobre su vínculo.

«¿Y este hombre es del medio artístico?«, preguntó Daniela Ginestar, conductora del pódcast.

«Es actor, pero no de tele, o sea, ha hecho de todo, pero es de teatro», dio a conocer.

“Uno empieza a entrar en una etapa en que la pareja es preciosa y todo, pero hay cuestiones mucho más trascendentes, pero es uno mismo, pero no de una forma egócentrica, sino como un mundo a recorrer que todavía no has recorrido porque has estado criando hijos y demasiada desesperada por ser alguien en tu pega”, reflexionó

Luego profundizó en esa idea señalando que “también hay algo que todavía tiene que crecer, que es el alma”. Y remató: “Y la pareja es súper estupendo, pero no puede determinar quién eres tú, para nada”.

Finalmente, al hablar de su relación, explicó que “llevamos harto rato, y que las mariposas van y vienen”.

