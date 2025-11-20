Filtran a los artistas que «ya estarían listos» para Viña 2026: regresos inesperados, estrellas urbanas y platos fuertes internacionales

El Festival de Viña del Mar 2026 ya comienza a tomar forma. Con fechas fijadas entre el 22 y el 27 de febrero, y con Karen Doggenweiler y Rafael Araneda como anfitriones, la cita musical regresará a la Quinta Vergara con varias expectativas sobre su cartel.

Mega, canal encargado de la transmisión, anunciará la programación oficial este viernes 21 de noviembre, pero las especulaciones ya están desatadas.

Según informó Culto de La Tercera, diversas figuras estarían prácticamente listas para subir al escenario viñamarino. Entre los nombres más llamativos aparece un referente clave de la música urbana chilena: Pablo Chill-E, quien de confirmarse llegaría por primera vez al festival y se uniría al listado ed urbanos nacionales que han pisado la quinta. Entre ellos Kidd Voodoo, Polimá WestCoast, Paloma Mami y Young Cister.

El listado también incluiría a dos artistas argentinos de alto impacto: Paulo Londra y Milo J, ambos con fuerte presencia en plataformas y con una base de fanáticos que podría repletar la Quinta. A ellos se sumaría la banda de cumbia Ke Personajes, quienes ya dejaron una grata impresión en su reciente paso por Olmué.

¿Artistas internacionales en Viña 2026? Esto es lo que se filtró

Una de las grandes apuestas nacionales sería Mon Laferte, que volvería al certamen tras sus aplaudidas presentaciones en 2017 y 2020. El cartel internacional, por su parte, se nutriría de figuras de larga trayectoria como Gloria Estefan, Juanes y Pet Shop Boys, estos últimos debutando en Viña luego de décadas de carrera.

Estefan volvería al escenario donde estuvo por primera vez en 1983 como parte de Miami Sound Machine, mientras que Juanes repetiría la experiencia tras pisar el festival en 2003, 2005 y 2009.

A ellos se sumaría un nombre que ya dejó huella en Chile: Matteo Bocelli, quien debutaría oficialmente en Viña tras la ovación que recibió cuando acompañó a su padre, Andrea Bocelli, en la edición 2024. Desde entonces, el cantante italiano ha reforzado su lazo con el público local, incluyendo presentaciones en el Movistar Arena.

Mega y la producción del certamen informarán en los próximos días los detalles de la venta de entradas, que se realizará a través de Puntoticket.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google