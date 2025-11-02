«Era horrible…»: María Luisa Godoy reveló una anécdota «paranormal» que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El podcast Mari Con Edu, de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, estrenó su más reciente capítulo hace poco, un especial de Halloween.

En este capítulo, la conductora del espacio reveló una desconocida anécdota, a la que no le encuentra explicación, y conlleva un trasfondo espiritual, y hasta paranormal.

María Luisa Godoy reveló una anécdota paranormal que tuvo antes de animar el Festival de Viña

María Luisa Godoy, contó que todo esto fue justo antes del Festival de Viña, cuando la designaron como animadora. Según ella, mucha gente le advirtió que se cuidara de la envidia que podría rodearla, tras el anuncio:

«Me acuerdo de que me nombran para hacer el Festival de Viña y un montón de personas me decían ‘protégete, cuídate’. Incluso, una vez me encontré con Pedro Engel y me dijo: ‘Te va a ir increíble en Viña, pero protégete y protégete mucho’».

Y en cosa de días, le pasó algo inexplicable: «Estaba un día en mi casa y adentro de la cocina me encuentro con un gato negro… como un gato atropellado, era horrible». «Mi perro le tenía miedo y no había cómo echarlo. A nadie de mi familia le hacía nada, pero atacaba a las visitas«, reveló María Luisa Godoy. La animadora contó que el peculiar gato estuvo cerca de un mes en su casa, hasta que se fue, justo antes del Festival de Viña: «Me dijeron que los gatos son súper protectores, que cuando te están haciendo algo malo se llevan la carga negativa«, explicó. Después de contar esta anécdota, su compañero, Eduardo Fuentes, llegó a la conclusión: «O sea, el gato, lejos de hacer algo malo, te estaba protegiendo de tanta envidia», a lo que María Luisa Godoy asintió.

También podrías leer en tu Radio Corazón: «No me voy a prestar para…»: Maestra Edymar Acevedo contó la firme sobre los rumores de polémica entre el jurado de Fiebre de Baile

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google