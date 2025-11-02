«Era horrible…»: María Luisa Godoy reveló una anécdota «paranormal» que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El podcast Mari Con Edu, de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, estrenó su más reciente capítulo hace poco, un especial de Halloween.
En este capítulo, la conductora del espacio reveló una desconocida anécdota, a la que no le encuentra explicación, y conlleva un trasfondo espiritual, y hasta paranormal.
María Luisa Godoy reveló una anécdota paranormal que tuvo antes de animar el Festival de Viña
María Luisa Godoy, contó que todo esto fue justo antes del Festival de Viña, cuando la designaron como animadora. Según ella, mucha gente le advirtió que se cuidara de la envidia que podría rodearla, tras el anuncio:
«Me acuerdo de que me nombran para hacer el Festival de Viña y un montón de personas me decían ‘protégete, cuídate’. Incluso, una vez me encontré con Pedro Engel y me dijo: ‘Te va a ir increíble en Viña, pero protégete y protégete mucho’».
También podrías leer en tu Radio Corazón: «No me voy a prestar para…»: Maestra Edymar Acevedo contó la firme sobre los rumores de polémica entre el jurado de Fiebre de Baile
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.