«No me voy a prestar para…»: Maestra Edymar Acevedo contó la firme sobre los rumores de polémica entre el jurado de Fiebre de Baile

Hace un tiempo comenzaron a circular ciertos rumores sobre el programa de Chilevisión, Fiebre de Baile. Estos tendrían que ver con el jurado, Edymar Acevedo, Raquel Argandoña, los Power Peralta y Vasco Moulián.

Según se rumoró en programas de farándula, habrían existido tensos roces entre la maestra Edymar Acevedo y Raquel Argandoña, lo que decidió aclarar de una vez por todas.

Maestra Edymar Acevedo contó la firme sobre los rumores de polémica entre el jurado de Fiebre de Baile

Edymar Acevedo tuvo una extensa entrevista Radio Biobío, donde, entre otras cosas, se refirió a los rumores que han circulado por la farándula nacional, sobre una mala relación con Raquel Argandoña: «Me impresiona el nivel, a veces, de cómo inventan cosas (…) Me llega a dar mucha risa porque, que nos peleamos, que no sé qué, que nos llevamos mal, eso es falso».

«Yo estoy ahí cumpliendo mi rol como profesional, que he sido siempre y no me voy a prestar para… ¿Tú crees que yo estaría en un programa de baile si lo estuviese pasando mal? Al contrario», agregó la integrante del jurado.

En esa misma línea, Edymar Acevedo se refirió a su participación en el programa, como su primera experiencia en televisión:

«Si yo lo estuviera pasando mal, créeme que les hubiese dicho, ‘¿Saben qué? Esto no es lo mío, prefiero dar un paso al costado, no es lo que yo esperaba’, sin embargo, estoy aprendiendo y uno de los aprendizajes es que no hay que creer todo lo que se dice».

Para cerrar, Edymar Acevedo habló sobre las diferencias entre el programa de baile y su trabajo habitual «Es totalmente distinto a lo que yo hago, o sea, nosotros preparamos un ballet durante un mes con vestuario, con toda preparación que se necesita. En cambio, acá en la televisión es todo rápido, para ayer. Rápido, vestuario, el sono, las notas, es todo rápido».

