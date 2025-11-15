«Soy otra persona»: Nueva pareja de Coté López se defendió de las críticas tras conocerse oscuro episodio con la justicia

Only Fama tuvo en su más reciente capítulo una exclusiva sobre la nueva relación de Coté López, con el joven Lucas Lama Von der Forst. En el programa, lograron hablar con él en exclusiva.

Esto, tras viralizarse el pasado de Lucas Lama, que incluso fue detenido en 2019, por tráfico de drogas. Según recogió La Hora, el joven fue sorprendido en un operativo antidrogas, en el que se le incautaron 202 pastillas de éxtasis (MDMA) y cerca de $110 mil pesos en efectivo.

Nueva pareja de Coté López se defendió de las críticas

En conversación con Only Fama, sobre este oscuro episodio de 2019, Lucas Lama explicó: «Eso pasó hace 7 años, era un niño y todos hemos cometido errores. Yo ahora me dedico al deporte hace cinco años, soy otra persona«.

Lo que sí tenía claro, es que el tema saldría nuevamente a la luz, puesto que: «Así son las redes. Pero hay que afrontarlo, no queda de otra», señaló.

Respecto a su relación con Coté López, afirmó: «(Ella) Lo sabía del minuto cero y si no, se lo iba a decir. Con ella estamos demasiado felices. La amo mucho, no han pasado ni 24 horas y ya la extraño».

También, aprovechó para referirse a una funa que circuló por redes sociales recientemente, tras conocerse su relación con Coté López.

En este caso, una supuesta expareja lo acusó de violencia, lo que Lucas Lama desmintió: «Eso es imposible. Yo me crie con cuatro mujeres, con mi abuela, mi mamá, mis dos hermanas. Soy de las personas que más saben cuidar a una mujer«.

También podrías revisar en tu Radio Corazón: «Todos los días de mi vida siento dolor»: Camila Andrade reveló que sufre de compleja enfermedad que no tiene cura

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google