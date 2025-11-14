Qué pasa si no voy a votar en las Elecciones: multas y sanciones según el Servel

El domingo 16 de noviembre se realizarán las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, un proceso que, por ley, es obligatorio para todas las personas habilitadas para votar.

En esta jornada, el país definirá al próximo Presidente de la República y renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, además de escoger a los senadores de siete regiones del país.

¿Qué ocurre si no voy a votar?

Al ser un sufragio de carácter obligatorio, la normativa contempla sanciones para quienes no concurran a su local de votación el día de la elección. De acuerdo con la ley, la multa para quienes no asistan fluctúa entre 0,5 y 1,5 UTM, lo que en noviembre de 2025 equivale a montos que van desde $34.771 hasta $104.313.

La obligatoriedad, sin embargo, no rige para extranjeros habilitados ni para chilenos residentes en el extranjero.

¿Cuándo y cómo se justifican las excusas?

Las personas que cuenten con motivos válidos para no votar deberán justificar su ausencia ante el Juzgado de Policía Local, instancia que citará al elector una vez concluido el proceso electoral. En ese momento, será necesario presentar documentos que acrediten haber estado en alguna de las situaciones excepcionales contempladas por la ley.

Entre las excusas aceptadas se encuentran:

Estar fuera del país el 16 de noviembre.

Presentar certificados o licencias médicas que acrediten una enfermedad.

Encontrarse a más de 200 kilómetros del local de votación. En ese caso, se debe dejar constancia en Carabineros el mismo día de la elección y conservar el comprobante.

Haber cumplido funciones electorales designadas por la ley el día de los comicios.

Contar con calificación o certificación de discapacidad.

Cualquier impedimento grave, que será evaluado y ponderado por el juez.

