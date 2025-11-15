«Un nuevo ciclo en la historia de Chile»: Astróloga «ex Miau Astral» sorprendió revelando los candidatos beneficiados por los astros en estas elecciones

La destacada astróloga nacional, Consuelo Ulloa, más conocida anteriormente como «Miau Astral«, conversó en exclusiva con Radio Corazón, sobre las próximas elecciones presidenciales, de este domingo.

Según la tarotista, el panorama electoral cuenta con dos candidatos que se ven más beneficiados que el resto, por los astros. Además, reveló que, sea cual sea el elegido, «estamos justo en frente de un nuevo ciclo en la historia de Chile«.

¿Qué candidatos serán beneficiados por los astros?

Según Consuelo Ulloa, son dos los candidatos que encontrarán apoyo en las estrellas para este domingo: «Los astros están súper beneficiados para Jeannette Jara, por sobre todas las cosas. Todo lo que está pasando en este momento en el cielo la beneficia, porque ella tiene muchos planetas en tauro (su signo zodiacal), y hay muchas energías que están moviéndose en escorpio».

«No obstante, a José Antonio Kast hay mucha energía que está en el signo de piscis, que lo está beneficiando. Y que lo está llamando a terminar un ciclo, que tiene que ver con no asumir responsabilidad», agregó la astróloga.

Entonces, según explicó la ex «Miau Astral«, ellos serían los más «afectados» positivamente por los astros para las próximas elecciones presidenciales. Coincidentemente, son también los favoritos, acorde a las encuestas, para quedarse con la primera vuelta.

También, la astróloga se refirió a la posibilidad de que gane la oposición, y las consecuencias que esto tendría en la gente: «No va a haber un estallido social si es que gana la derecha. Lo más probable es que este caos se vea reflejado en la necesidad de transformar el Estado, de transformar las instituciones«.

«Yo creo que puede haber un tema más al autoritarismo que a la falta de autoridad. El problema puede ser que las personas que quieran gobernar, quieran ejercer un poco más de la autoridad que les confiere. Esto con el objetivo de ordenar un poco. Sin entender realmente qué es lo que está pasando, sin escuchar 100% a las personas que votaron por él», cerró Consuelo Ulloa.

