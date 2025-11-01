«Gracias a mí está donde está»: Ignacia Michelson se descargó sin filtro tras quiebre con Diego Venegas

La relación entre Ignacia Michelson y Diego Venegas, que se formó en el reality Mundos Opuestos, llegó a su fin. Tras la salida de ambos del encierro, la relación siguió en pie, hasta el día de ayer.

Con un video en su perfil de Instagram, Diego Venegas reveló: «Decidí terminar con Ignacia, es algo que me duele mucho. Me duele en el alma, fue muy importante para mí».

Ignacia Michelson se descargó sin filtro tras quiebre con Diego Venegas

Ignacia Michelson respondió a sus dichos con un video en sus historias de Instagram, que más tarde fue borrado. Según consignó La Cuarta, en el video Michelson arremetió:

«Chicos, les quiero decir que con Diego terminamos y quiero contar un poco la verdad de cómo fueron las cosas. Porque, en verdad, como que me molesta que a mí siempre me quieran dejar como la mala de la situación, frente a que yo lo ayudé, porque él sabe perfectamente que gracias a mí está donde está».

«Me carga que se hagan la víctima y queden ellos como los buenos, como los no sé qué, mientras yo lo ayudé a él en todo y más. Me cargan los hombres que se hacen la víctima, no. Pésimo, pésimo», agregó la chica reality.

Por último, Ignacia Michelson lo remató con un ácido mensaje: «Cómo va a tener tanta hambre de decir que terminamos, si eso es algo de nosotros dos solos, pero bueno. Tiene 20 años, qué más le podemos pedir a eso. Le deseo lo mejor en todo, que le vaya excelente, pero si él quiere que hable, bueno, vamos a partir hablando las cosas como son».

A pesar de que el video fue borrado de sus historias, Ignacia Michelson después subió una foto, confirmando su ruptura: «Terminamos, pero a los chilenos les encanta que les mientan y aman a los que se hacen las víctimas. (esto ya pasó) Cómo puedes hacer show para tener más visitas y a la gente real, que dice lo que piensa, siempre las juzgan».

