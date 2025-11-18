Actualizan estado de salud de Monserrat Álvarez tras desmayo en jornada electoral: «Estamos preocupados»

Fue en plena jornada electoral cuando Monserrat Álvarez sufrió una descompensación al interior de TVN.

La comunicadora se encontraba participando en la cobertura de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Sin embargo, tuvo que frenar su trabajo tras presentar un colapso.

Según información de El Filtrador, el rostro de TVN fue llevada a un centro asistencial luego de desmayarse. Asimismo, descartaron la posibilidad de que haya sido un accidente cardiovascular.

En ese contexto, Monserrat Álvarez se ausentó de su participación en programa en la jornada del lunes: El buenos días a todos y 24 Horas al Día. Incluso, según LUN, se encontraba aún en la clinca.

Eduardo Fuentes actualiza estado de salud de Monserrat Álvarez

Siguiendo por esa línea, quien se refirió al estado de salud de Álvarez fue Eduardo Fuentes.

“Como equipo estamos preocupados. Queremos que se recupere pronto, para eso tiene que descansar”, comenzó diciendo.

Además, reveló que no conoce cuál es el diagnóstico oficial de la periodista. Sin embargo, calmó los ánimos: «Está más tranquila y tiene que descansar para recuperarse».

“Estuvo todo el día. En ese contexto, a ella le vino esto en la tarde noche”, teorizó Fuentes, pensando en que la agotadora jornada electoral le puso haber pasado la cuenta.

Asimismo, contó que se comunicó con la hermana de Monserrat Álvarez y le comentó que ya «se sentía un poco mejor y que se tiene que cuidar».

Para cerrar, el conductor de TVN no la quiso llamar en vivo, para dejarla descansar y priorizar su recuperación.

