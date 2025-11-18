Pablo Canaliza sorprendió con predicción acertada sobre elecciones y anticipó resultado de segunda vuelta: «Va a dejar de creer…»

Uno de los médiums que también estuvo activo con las predicciones sobre el futuro político de Chile fue Pablo Canaliza.

El guía espiritual acertó sobre lo sucedido en pasado domingo en la jornada electoral. Fue hace un tiempo cuando adelantó que pasaría «un hombre y una mujer», lo que se entiende como las dos primeras mayorías: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Pablo Canaliza y predicción sobre próximo presidente de Chile

En ese contexto, el hombre se la jugó con otro pronóstico, esto en el marco de la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 14 de diciembre.

“Aparece que va a haber una situación de apoyo condicionado, que en un comienzo se va a entender que es normal, pero luego se van a dar cuenta de quela gente va a dejar de creer por la gente que votó y que no llegó a segunda vuelta”, comenzó diciendo.

Asimismo, relató el comportamiento de los candidatos: «En el actuar se empiezan a desdibujar. Va a haber situaciones de desborde emocional… Aquí dice que se pican, así de sencillo».

“Lo entretenido es que la gente en la segunda vuelta va a tener que reencantarse con uno de los candidatos, pero no por el mismo que votó anteriormente”, continuó.

Para cerrar, sobre quién será el próximo mandatario del país, fue enfático: «Es un hombre».

Es importante mencionar que Pablo Canaliza no es el único médium que lanza esta predicción.

Recientemente, la tarotista Vanny Acosta también señaló que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.

También puedes leer en Radio Corazón: La Corazón On Tour 2025: Revisa el orden oficial de los artistas que se presentarán en Machalí

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google