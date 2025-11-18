El legado sigue vivo: la familia de Tommy Rey trae de vuelta a la histórica Sonora

Tras la sentida pérdida en marzo de este año, la agrupación que por más de cuatro décadas hizo bailar a Chile llegó a su fin. La partida de Tommy dejó un vacío irreemplazable en los escenarios y en el corazón de millones de chilenos que crecieron, celebraron y compartieron sus vidas al ritmo de sus canciones.

La historia, que parecía cerrada, dio un giro cuando la familia decidió retomar este proyecto histórico. Entendiendo que la música de Tommy Rey no pertenece solo al pasado sino también al presente cultural del país, su viuda Gloria Sáez y su hijo primogénito Tommy Junior (Patricio Zúñiga Jr.) impulsan este renacer con la misión de salvaguardar el espíritu de la cumbia chilena clásica, familiar y transversal que convirtió a la Sonora en un ícono nacional.

El país vuelve a bailar: La Sonora de Tommy Rey retorna liderada por Tommy Junior

En la nueva formación, Tommy Junior asume el rol de vocalista y líder, acompañado por una banda compuesta por 10 músicos profesionales comprometidos en ofrecer un espectáculo fiel al sonido original y respetuoso de la tradición que marcó a varias generaciones.

El repertorio que volverá a sonar en los escenarios chilenos estará formado por los grandes clásicos que hicieron historia (como “Daniela”, “La Parabólica”, “Un Año Más”) junto a nuevas sorpresas que buscarán refrescar la propuesta sin perder la esencia de la Sonora.

Este regreso se plantea como una reconstrucción del legado de Tommy Rey: un homenaje vivo desde su familia, con un profundo carácter simbólico que procura mantener la alegría que el artista llevó a cada escenario y a las familias chilenas. Más que un conjunto musical, La Sonora de Tommy Rey es parte del corazón cultural de Chile; este renacer invita al público a reencontrarse con la historia y a acompañar una nueva etapa que promete seguir llenando de cumbia, emoción y tradición las celebraciones del país.

Con orgullo, amor y sentido patrimonial, la familia Zúñiga Sáez vuelve a abrir las puertas de este legado bajo el nombre “La Sonora de Tommy Rey – El Legado”, para que Chile continúe cantando y bailando al ritmo de su música.

