Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: «Se merecen lo mejor»

En las últimas horas, un reconocido deportista nacional causó varias reacciones en redes sociales, luego de hacer pública su nueva relación con Steffy Elizondo, quien es ex pareja de Jere Klein.

El futbolista es Lucas Cepeda, delantero de Colo-Colo, quien destaca por su rendimiento en la cancha. Además, también se ha ganado un puesto en la selección nacional.

El rápido puntero de 23 años tiene una vida alejada del espectáculo y la farándula. Sin embargo, recientemente sorprendió a todos al revelar su romance.

Vale destacar que su nueva pareja, Steffy Elizondo, es popular en el mundo de las redes sociales.

Fue el día domingo cuando la joven compartió un romántico registro a través de su Instagram, finalizando con los rumores sobre un supuesto romance y oficializándolo.

«Tú me dejas brillar», escribió acompañando el registro.

En ese contexto, el astro del Cacique le respondió: «Te adoro. Eres la mejor»

Reacción de los seguidores a la nueva relación de Lucas Cepeda

Rápidamente, los seguidores se manifestaron a través de la publicación para dejar sus comentarios.

«Jere lo pierde todooo», «Linda pareja oficial y certificada por el instituto del amor», «Me encantaaaa, ahí si po le achuntasteeeeeee todo q ver para ti», «amooo Hermosos!! Se merecen lo mejor», fueron algunas de las reacciones que dejaron sus seguidores en redes sociales.

La influencer se hizo popularmente conocida luego de su relación con el destacado cantante urbano Jere Klein.

Además, crea contenido para la tienda «Miami Outlet», donde venden diversos productos de distintas marcas internacionales.

