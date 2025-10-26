«Tiene que ver con lo generacional»: Yerko Puchento se sinceró sobre su salida del Festival de Viña y una posible revancha en 2026

La polémica empezó a solo semanas de comenzar el Festival de Viña 2023, cuando Maná se bajó del evento por un problema de salud de su vocalista. Poco después, la banda fue reemplazada por la argentina Tini, quien compartiría escenario con Emilia Mernes y Yerko Puchento aquella noche.

Sin embargo, días después, Yerko Puchento también decidió bajarse del evento, ante la ausencia del público más adulto, su público objetivo.

Yerko Puchento se sinceró sobre su renuncia al Festival de Viña

Daniel Alcaíno, el hombre detrás de Yerko Puchento, habló con La Tercera sobre este polémico episodio: «Nos habían programado un público adulto de Maná (…). Yo tengo 53 años, estamos cumpliendo 25 años con el personaje, entonces, es como poner a ‘La Cuatro Dientes’ ante un reguetonero«.

«Yo creo que el humor también tiene que ver con lo generacional«, agregó, respecto a los motivos de su cancelación.

Además, Yerko Puchento especificó que su contenido apunta a un público más adulto: «Nosotros hablamos mucho de la historia de Chile también, cómo las cosas han cambiado y si la gente no puede hacer esa comparación, no nos conviene ir a un lugar donde haya gente muy joven«.

Eso sí, le preguntaron si volvería a ser parte del Festival de Viña del Mar, si lo llaman para el próximo año: «Estamos abiertos a lo que sea, a lo que pase. Hemos ido a otros festivales en donde la gente nos ha recibido muy bien«.

Aunque nuevamente, enfatizó en que esto solo se daría de cumplirse sus condiciones. Lo más importante, que sea en una noche donde haya un público más adulto, el público objetivo de su personaje. Además, señaló que no sería una revancha.

