«Necesito defenderme y sentar un precedente»: Cristián Campos explicó la demanda a Raffaella Di Girólamo y exigió millonaria indemnización

Cristián Campos fue denunciado por abuso sexual por su hijastra Raffaella Di Girólamo. El mediático caso terminó con el actor sobreseído, y sin condena por el delito.

La familia Di Girólamo no quedó conforme con la resolución, e insistieron en la veracidad de su denuncia. Tras declaraciones cruzadas, finalmente Cristián Campos presentó una demanda por casi $800 millones de pesos en su contra.

Cristián Campos explicó la demanda a Raffaella Di Girólamo y exigió millonaria indemnización

Según consignó La Tercera, el abogado Carlos Cortés ingresó una demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza. Por indemnización por perjuicios, como representante legal de Cristián Campos. El actor exigió una indemnización de $794 millones, por daño moral, tratamientos psicológicos y perjuicios económicos.

También incluyó en el documento a su hija de 15 años, exigiendo una indemnización de $100 millones de pesos.

A través de su cuenta de Instagram, Cristián Campos explicó los motivos detrás de su demanda:

«Esta demanda es mi manera de cerrar un capítulo injusto y doloroso. Para hacerlo, necesito reparación por parte de quienes me acusaron -sin ningún sustento- de un delito repugnante, del cual resulté absuelto por unanimidad, en dos fallos consecutivos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema».

«La falsa denuncia en mi contra se trató de un plan de acción coordinado, con la única intención de dañar gravemente a mi familia, mi honra, mi carrera y mi buen nombre», agregó.

Por otro lado, el actor tuvo palabras para la familia Di Girólamo: «Aun después de ser absuelto por la justicia, han continuado publicando injurias, desconociendo el fallo judicial que ellos mismos propiciaron y que les fue ampliamente adverso».

«Hoy, necesito defenderme. Y con ello sentar un precedente que desincentive futuras denuncias falsas contra otros padres o madres, acusados injustamente», cerró.

También podrías leer en tu Radio Corazón: Detienen a cantante urbana Flor de Rap tras viajar en auto con encargo por robo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google