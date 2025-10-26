La noche de este sábado, Ángela Lucero, más conocida en el mundo urbano como Flor de Rap, fue detenida por carabineros tras circular en auto con encargo por robo.

El hecho ocurrió en medio de una fiscalización en Ñuñoa, donde las autoridades se percataron que el vehículo en el que iba la mujer de 36 años, como copiloto, tenía un encargo por robo del 7 de octubre.

Detienen a cantante urbana Flor de Rap tras viajar en auto con encargo por robo

Según señaló T13, el hecho habría ocurrido a las 21:45 de la noche, en la intersección entre Eduardo Castillo Velasco con Ezequiel Fernández, cuando el vehículo en el que transitaba como copiloto Flor de Rap fue fiscalizado.

Acorde a la información, las tres personas que iban en el vehículo fueron detenidas. Se trata de la artista urbana y dos hombres. Las autoridades afirmaron que las personas a bordo del vehículo de marca Chery no pusieron resistencia a la hora del arresto.

Flor de Rap aseguró haber comprado el vehículo hace unos días, sin saber sobre su origen ilícito.

Por el momento, se desconoce si los detenidos están involucrados en el robo del vehículo. Los antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Público para dar inicio a la investigación.

Acorde al medio citado, Flor de Rap permanece en la 18ª Comisaría de Ñuñoa, a la espera de las instrucciones del Ministerio Público.

También podrías revisar en tu Radio Corazón: Tragedia en el automovilismo: Destacado piloto chileno y su pareja mueren en accidente vehicular en Argentina

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google