Revelan violentas amenazas de Nes, hombre denunciado por Fran Maira a reconocido futbolista: «Basura conche… te paso por la punta del pi…»

En los últimos días, impacto generó la denuncia que Fran Maira realizó en contra de Joaquín Rodríguez, popularmente conocido como «Nes».

Luego del escándalo, el urbano negó rotundamente las acciones de las que se le acusan. Fue saliendo de tribunales que declaró que: «Todo bien. Todo lo está viendo mi abogado, pero que yo sepa no… él les puede dar más detalles».

«No, no le he destrozado el vehículo… no soy su pareja», detalló en conversación con Canal 13.

Revelan violentas amenazas de Nes a futbolista Damían Pizarro

Tras la polémica, se han viralizado registros del productor, que evidenciarían amenazas y una actitud violenta. Específicamente contra el futbolista Damián Pizarro, quien en varias ocasiones ha sido vinculado a la ex Gran Hermano.

El sitio Infama dio a conocer una historia que habría subido el artista urbano, donde etiqueta al ex jugador y le manda una violenta advertencia.

«Te ay pintao pokito las patas basura conch… Damián Pizarro. Te paso por la punta del pi… y te lo dejo por aquí porque ni los mensajes te llegan, te la tiro de frente porque cobarde no soy hijo del pi…», fue lo que escribió.

Además, agregó que: «En breve nos vemos, sin tíos y sin sapear pa’ creerte tu película de gánster frustrado wuajajaj».

Eso no es lo único, también se viralizó un registro donde aparece con poder de fuego, lanzando amenazas sin un objetivo fijo.

«También tengo juguetes de sobra (armas) hijos de la pe…, cuando quieran guerrear avisen nomas que el atentado se los voy a hacer a donde quieran», escribió en aquella ocasión.

Finalmente, Nes quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a Maira, además de arraigo nacional. Sin embargo, debido a su carrera musical, se determinó una fianza para que pueda salir del país.

