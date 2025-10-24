Querida periodista de TVN revela que se convertirá en madre por primera vez: «La mejor noticia que daré en mi vida…»

Recientemente, una periodista de TVN anunció que se convertirá en madre por primera vez.

La comunicadora en cuestión es Nathalie Catalán, quien utilizó sus redes sociales para informar la noticia.

“Han sido meses de mucha emoción contenida, pero ya más tranquilos de que todo va bien, y que pronto recibiremos a este bebé en un hogar lleno de amor (y ronroneos de la Merlina)”, comenzó diciendo la profesional de 24 horas.

En ese contexto, es que espero la confirmación del sexo de su hijo para hacer el post, que consta de un carrusel de dos imágenes.

«La primera imagen es de hoy, cuando supimos que es niño, y la segunda de hace un mes, cuando no se quiso mostrar. Estamos muy felices y queremos compartirlo con el mundo y esta es, probablemente, la mejor noticia que daré en mi vida», señaló a través de su red social.

Reacción de sus seguidores a la noticia

Rápidamente, Nathalie Catalán recibió mensajes por parte de sus seguidores, que no demoraron en enviarle positivismo a través de diversos comentarios en la publicación.

«Muchas felicidades Nathi!!! que emoción! Muchos abrazos!», «Ayyyyyy felicidades!!!!! me alegro mucho por tiiiiii», «Nahi que linda noticia!!!!! Muchas felicitaciones», «Natiiiiiii qué emoción!! Felicidadeeeeeeeees «, «Ahhhhhh!!! Grito de alegría Naty.. que felicidad», «Nathiiii, solo felicidad para ustedes!! mucho amorcito y hartos abrazos!» y «Que maravillaaaaaa Nati querida! Todo el amor para ustedes», fueron algunas de las reacciones de sus amigos y colegas de TVN.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nathalie Catalán Ramírez (@nathi.catalanr)

También puedes leer en la página web de Radio Corazón: Aseguran que popular pareja del espectáculo se habría separado: Monotonía de la relación habría sido el factor

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google