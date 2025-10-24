Reconocido cantante chileno enciende las alarmas tras compartir registros desde una clínica: Esto es lo que se sabe

Recientemente, un reconocido cantante causó preocupación entre sus seguidores luego de publicar una historia a través de sus redes sociales, donde reveló las fuertes lesiones que lo llevaron a la clínica.

En el registro que compartió en su cuenta de Instagram, el artista urbano detalló su situación: «Solo fueron tres fracturas en tres costillas distintas», evidenciando la gravedad del incidente.

En ese contexto, es que el intérprete de «Dímelo Ma» tranquilizó a sus seguidores con un breve mensaje. «Estamos bien gracias a Dios», sin dar más detalles.

Además, el también ex chico reality contó que deberá hacer una pausa en su rutina diaria debido a las fracturas: «Lo único malo que no podré entrenar por una o dos semanas», se lamentó.

El posteo fue borrado minutos después, pero el portal Tiofarandula.tv le tomó una captura, generando reacciones y mensajes en redes sociales.

¿Quién es Marcianeke? El artista urbano «que pegó» el reggaetón en Chile

Matías Muñoz, popularmente conocido por su apodo Marcianeke nació el año 2002 en Talca.

Su estilo fusiona reggaetón, trap y RKT, transformándose en un artista icónico dentro de la escena actual.

Entre el año 2020 y 2021 tuvo un despegue tremendo, posicionándose como uno de los artistas con más números en el escenario chileno. Temas como «Los Malvekes» y «Dimelo Ma» fueron virales, llevándolo a convertirse en uno de los artistas con más reproducciones en las plataformas de streaming.

