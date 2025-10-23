Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

En las últimas horas, Fran Maira ha estado en la palestra luego de denunciar a su pareja por agresión física, lo que terminó con la detención del responsable por parte de carabineros.

Según los antecedentes, la discusión sucedió en un hotel ubicado en Las Condes, donde el sujeto habría zamarreado fuertemente a la cantante. Además, habría roto los vidrios de su auto.

Pareja de Fran Maira rompe el silencio

En ese contexto, Canal 13 se desplazó hacia tribunales y logró hablar con el acusado luego de su formalización.

«Todo bien. Todo lo está viendo mi abogado, pero que yo sepa no… él les puede dar más detalles», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «No, no le he destrozado el vehículo… no soy su pareja».

Asimismo, el abogado también habló con Hay que Decirlo, quien entregó más detalles.

«En la audiencia no se relató ningún hecho susceptivo de violencia, porque es una situación que, por resguardo de la víctima, no se pueden dar más antecedentes», aseguró el defensor.

«Fue formalizado y se dio un plazo de investigación. Todo se aclarará en ese plazo de investigación», cerró.

Nes, quien es un productor musical, quedó con prohibición de salir del país. Sin embargo, llegó a un acuerdo por su carrera artística, que fue explicado por su abogado.

«Esa prohibición se suspende por el depósito de una fianza, y al momento de ingresar al país, esa fianza se le devuelve», expuso.

Siguiendo por esa línea, el urbano salió nuevamente para hablar con el programa de Canal 13. «No la he agredido. En ningún momento le he pegado», enfatizó.

«Joaquín fue formalizado, pero en ningún caso fue formalizado por delito de agresiones. Eso que quede súper claro. La formalización fue por una supuesta amenaza y daños a un vehículo. Eso en materia de investigación», explicó su abogado.

«No hubo golpes, no hubo lesiones, si no hubiese sido formalizado por el delito de agresiones, y no fue así. Los delitos son dos: el delito de amenazas y daños», cerró.

