Regresa el Día del Cine 2025: ¿Cuándo y dónde ver las mejores películas por $2.000?

¡Atención fanáticos del cine! Regresa el Día del Cine en Chile, con entradas a solo dos luquitas en las principales salas del país.

Si eres amante del séptimo arte, no te puedes perder este día. A continuación te entregamos todos los detalles, para que puedas disfrutar de un grandioso panorama familiar.

Día del cine 2025: Cuándo es y a qué cine puedo asistir

Este imperdible panorama tiene como fecha los días 20, 21 y 22 de octubre en Muvix, Cinépolis, Cinemark, Cineplanet y Cine Star, salas de la pantalla grande que se encuentran a lo largo de todo el país.

Las entradas a $2.000 estarán disponibles para las funciones tradicionales 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play. Por otro lado, formatos más complejos como lo son IMAX, 4DX, Prime, Premium y MXD4 tendrán un valor en promoción de $4.000.

Y no solo eso, ya que los diversos cines también contarán con descuentos en alimento, y tendrán promociones en confitería mientras dure el evento.

¿Cómo comprar entradas para disfrutar del Día del Cine 2025?

Si quieres ser parte de esta actividad, la preventa de entradas tendrá como fecha de inicio el miércoles 15 de octubre a las 12:00, esto a través de la web de cada cadena y también en boleterías físicas.

Las entradas adquiridas con descuento serán válidas solamente los días 20, 21 y 22 de octubre, fechas de la celebración. Además, estarán sujetas a la programación de las cadenas de cine, según consigna ADN.

¿Qué películas se podrán ver?

Asimismo, hay películas para todos los gustos, por lo que los asistentes se podrán entretener con diversos títulos que se encuentran en cartelera.

Entre ellos, destacan las siguientes producciones:

El Conjuro 4

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-Castillo Infinito

Teléfono Negro 2

Tron: Ares

La Máquina (The Smashing Machine)

A estos títulos se suman opciones para la familia: Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, La Hermanastra Fea y La Tortuga Roja.

