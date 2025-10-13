Confirman cierre de local de comida a meses de ácida crítica de anti-influencer Otakin: «Es capaz de destruir negocios…»

Sin duda, uno de los personajes icónicos de la plataforma Tiktok es Otakin, quien realiza criticas a diversos locales de comida a lo largo del país.

Pero ojito, ya que hace críticas destructivas, hundiéndolos con ácidos comentarios, como su frase emblemática: «como las hue…».

En ese contexto, se reveló que un local de Concepción habría cerrado tras una fuerte crítica del «anti-influencer».

«Primero comentarte que las papas valen cualquier callampa«, comenzó diciendo Otakin en aquella ocasión.

Asimismo, dejó la pata por una creación del local: Un «perrito caliente» que contenía alfalfa, ciboulette, salsa tártara, papas hilo, porky y pepinillos.

«Yo creo que con los ingredientes te dije todo. Por qué re chucha se ponen a inventar hue…», continuó diciendo en su reseña que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Luego, el creador de contenido entregó detalles de su visita al local de comida rápida, donde fue enfático en visibilizar los puntos que más le molestaron.

«La primera es que no tienen baño, la segunda es que el 100% del marketing del local sea con influencer pagado, la tercera que muestran el local como si fuera gigante y con cuea tiene seis mesas», partió relatando.

Además, agregó que: » La cuarta es que ellos saben de locales porque tienen una hamburguesería, un local temático, uno de sushi que son a toda raja, pero acá se metieron con el completo, que es casi un patrimonio».

¿Fue por la reseña? Confirman cierre de local de comida rápida a meses de crítica de Otakin

La creadora de contenido, Dafneth Mansilla, dio a conocer que la picada que criticada por Otakin fue cerrada.

«A mí no me gusta el chisme, ¿pero cacharon que cerró Burdog? La tienda de completos americanos que supuestamente eran muy caros y que no tenían baño y que el Otakin tumbó», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Hizo una reseña y cagaron. Bueno, no sé si cagaron por eso, pero a mí en lo personal me gustaba caleta».

«Es capaz de destruir negocios, así que cuidado», cerró la joven.

