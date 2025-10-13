Turista mexicano visita Santiago y se vuelve viral revelando lo que más le sorprendió: «¡No lo puedo creer, esto parece…»

El influencer mexicano Adrián Dingler se robó todas las miradas en redes sociales. Esto ocurrió tras compartir un video donde muestra su asombro por la belleza y el orden de Santiago de Chile.

En su registro, que ya suma miles de reproducciones, el creador de contenido no escatimó en halagos para la capital chilena. “¡No lo puedo creer! Esto parece Europa”, exclamó mientras recorría diversas calles y parques capitalinos.

Además, no dejó pasar la oportunidad de visitar el Metro de Santiago, que fue tremendamente halagado.

Dingler, quien acostumbra documentar sus viajes por distintos rincones del mundo, destacó el nivel de desarrollo urbano y la sensación de seguridad que sintió en la Región Metropolitana. “Me siento en el primer mundo”, aseguró con una sonrisa. Todo mientras grababa su paso por el centro y otros sectores de la ciudad, según ADN.

Las reacciones de los usuarios a viral tiktok de ciudadano mexicano

El video rápidamente se volvió viral en TikTok. Cientos de usuarios chilenos reaccionaron con orgullo ante sus palabras. “Por qué los chilenos tenemos que ver videos de personas extranjeras para darnos cuenta de lo bello que es nuestro país”, comentó una seguidora, reflejando el sentir de muchos.

Con miles de seguidores en toda Latinoamérica, Adrián Dingler suele compartir contenidos que muestran el lado cotidiano y cultural de los países que visita. Pero esta vez, su paso por Chile tocó una fibra especial, lo que generó emoción en los ciudadanos de Chile y la capital.

«Somos el mejor país de Chile», «y el metro de Quito me parecía alucinante, este es otro nivel!», «Vivo en Europa y puedo decir que Chile es increíble, nada que envidiar, es hasta más moderno», fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

