En exclusiva: Karla Melo sorprendió al revelar las grandes artistas que la acompañaran en su show en Sala Metrónomo

¡Lo que se viene! Recientemente, nos visitó Karla Melo, quien motivó la mañana con grandes sorpresas.

Y es que en conversación con La Mañana de la Corazón, la cantante sorprendió al revelar parte del cartel de artistas que la acompañarán en su próximo show, donde promete una verdadera fiesta, con varios géneros musicales incluidos.

En exclusiva para Radio Corazón: Karla Melo artistas que la acompañaran en su show

“¡Tengo hartos invitados!”, partió contando la cantante y actriz, antes de soltar los primeros nombres. “La primera invitada que tengo, y la voy a anunciar ahora, va a estar conmigo… ¡la Flor de Rap!”, dijo entusiasmada.

Pero eso no fue todo. Karla continuó con más anuncios: “Está rompiendo en TikTok, acaba de estrenar una canción… ¡es la gran Loyaltty!”. También adelantó la presencia de destacados exponentes de la cumbia como Dunga, Jordan y Javi Venegas, exintegrante del Bloque 8.

Además, Melo reveló una colaboración especial con Denise Malebran, vocalista de Saiko: “Yo la invité y me dijo que sí al tiro. La amo”, expresó emocionada.

Y para cerrar con broche de oro, anunció otra dupla femenina: “Otra mujer cumbiera que aceptó amablemente, vamos a cantar juntas: ¡la Mari Cumbia de Barrio!”.

Con este tremendo lineup, el show de Karla Melo promete ser una verdadera fiesta.

Cabe recordar que el esperado evento de Karla Melo se realizará el próximo viernes 17 en Sala Metrónomo ¡No te lo puedes perder!

