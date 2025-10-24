Aseguran que popular pareja del espectáculo se habría separado: Monotonía de la relación habría sido el factor

Son varios los rumores que han surgido en las últimas horas sobre el quiebre matrimonial de una popular pareja del espectáculo.

La pareja llevaba dos años de casados, y de ese matrimonio nacieron dos hijas. Sin embargo, según información del portal Infama, todo habría llegado a su fin.

Nos referimos a Vale Roth y Miguel de la Fuente, quienes estarían en pleno proceso de separación luego de una crisis matrimonial que los afecta.

“Hablamos con fuentes cercanas a la pareja, las cuales nos señalan que no existen terceras personas involucradas en la relación«, explicó el medio.

Según el portal, el desgaste de la relación habría sido el factor principal de la decisión: «La separación sería consecuente a la monotonía, la cual provocó un desgaste en la relación de casi cuatro años».

Es importante mencionar que la pareja ya había pasado por problemas de esta índole, en el año 2024 habrían asistido a terapia de pareja para afianzar su relación.

Vale Roth alza la voz tras noticias de separación

La ex Calle 7 utilizó sus redes sociales para comunicar que había visto las diversas noticias. Si bien no confirmó su separación, dejó entrever que es una realidad.

«No me sigan mandando que ‘salió esto’, ‘salió esto otro’ porque yo ya sé lo que salió. Gracias por su preocupación, está todo bien y la vida sigue», dijo a través de sus redes sociales.

«Yo no me voy a referir al tema ni acá, ni en un programa pagado, ni aunque me paguen 100 millones de pesos y se los digo, no voy a ir, se los juro por mis niñas», cerró.

