Popular cantante interpone acción legal contra Daniela Aránguiz y pide dura sanción: «No aceptaré disculpas públicas»

El cantante Juan David Rodríguez se refirió recientemente a la querella que presentó contra Daniela Aránguiz, luego de que la exchica reality emitiera fuertes declaraciones sobre él en televisión. En conversación con el programa Hay que decirlo de Canal 13, el artista dejó en claro que “no aceptaré las disculpas públicas”, marcando distancia con cualquier intento de conciliación.

El exintegrante de Rojo acusó a la exesposa de Jorge Valdivia del delito de injurias graves, solicitando 540 días de reclusión en su contra. Esto, tras los comentarios que Aránguiz realizó sobre sus adicciones y sobre un hijo que no habría reconocido.

Juan David Rodríguez sobre querella que interpuso contra Daniela Aránguiz

Por su parte, Daniela Aránguiz defendió sus dichos y descartó haber cometido algún ilícito. “Injurias y calumnias es cuando tú inventas algo. Cuando él admite que fue consumidor de drogas, yo no estoy inventando nada. Estoy sacando palabras de él mismo”, señaló, agregando que “nunca me arrepiento de nada”.

Rodríguez, en tanto, expresó su molestia por lo ocurrido. “Ya está bueno que se denigre a una persona que tiene una enfermedad declarada hace tantos años. Que cualquier persona que no tiene argumentos basuree a otra persona”, afirmó.

Luego insistió en su postura. “No aceptaré las disculpas públicas, por supuesto, porque no es tan fácil denigrar a las personas, dañar a las familias, basurear a muchas personas que tienen una enfermedad, de forma tan irresponsable”, señaló.

El conflicto entre ambos se originó a comienzos de septiembre, cuando Juan David Rodríguez comentó públicamente que no sentía que su hijo menor fuera suyo, asegurando que sus rasgos no eran de su “linaje”.

Estas declaraciones motivaron la dura respuesta de Aránguiz en el programa Sígueme, donde dijo: “Tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza y no tengo otra explicación. Le pido perdón a toda la gente que me está mirando por lo que acabo de decir. Pero no puedo entender cómo un hombre puede ser tan poco humano de hablar de un niño”.

