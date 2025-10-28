Preocupación en el espectáculo: Popular artista nacional fue internado de urgencia tras sufrir un infarto

En las últimas horas, se reveló que Agustín Maluenda, destacado payaso chileno, popularmente conocido como «Tachuela chico», se encuentra internado de urgencia en la Clínica Alemana.
La noticia fue comunicada por su hijo, Agustín Maluenda Ríos, apodado como «Pastelito» a través de Fiebre de Baile: «Quiero tomarme un poquito de mi tiempo para saludar a mi papá, mi papá está en la Clínica Alemana ahora, lo llevamos de urgencia, no sabía qué tenía. En Italia, en el Festival Internacional de Circo, supimos que había sufrido un infarto allá», señaló.
Agustín Maluenda se encuentra hospitalizado en clínica nacional
Además, notoriamente emocionado, agregó que: «estamos la familia muy contentos porque gracias a Dios le da una nueva oportunidad para vivir y eso nos tiene muy felices porque mi papá es un hombre fuerte, es un hombre que ha dedicado su vida a hacer reír y creo que va a seguir por muchos años más, así que mi papá está ahora en la clínica”.
“Mucha gente me ha preguntado, no queríamos decir nada, pero creo que mi papá se merece que la gente sepa qué está pasando y como nosotros somos creyentes pedimos que oren por mi papá, porque tiene una operación muy complicadita”, continuó.
Para cerrar, le entregó un mensaje a la distancia, dedicándole su baile y deseándole una pronta recuperación.
«Y bueno, te amo papito y este baile y este día te lo dedico a ti. El opening que hicimos también es para ti. Sabemos que Dios te va a poner de nuevo en tu pista. Y también a mi tío Pedro, un tío que también cayó enfermito, se pusieron de acuerdo los dos esta semana para hacernos sufrir, pero sabemos que Dios siempre da oportunidades y yo creo que ellos van a estar bien», cerró
