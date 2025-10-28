¿Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera? Hija reveló detalles del difícil estado de salud que lo acomplejaba

En la mañana de este martes se comunicó la muerte del destacado actor Héctor Noguera, quien falleció a los 88 años.

El día lunes, su familia reveló que en el último tiempo el intérprete atravesaba un complejo estado de salud, y que se encontraba con tratamiento médico.

Luego de su deceso, su hija, Amparo Noguera, entregó detalles de la enfermedad que sufría Héctor Noguera.

“Él estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y en un momento se volvió terminal”, comenzó diciendo en una rueda de prensa.

Además, agregó que «Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días».

“Mi papá nunca ha sido un hombre para estar quieto. Muy trabajador”, continuó la intérprete.

Respecto a su fallecimiento, comentó que «se fue tranquilo, se fue en paz. La peleó bastante porque era un hombre muy fuerte físicamente. Trabajó hasta el final en lo que a él le gustaba hacer: actuar. Estamos todos tranquilos y agradecidos del cariño de la gente», según consignó ADN.

Presidente Gabriel Boric decreta duelo nacional tras muerte de Héctor Noguera

En ese contexto, el presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para comunicar que en la jornada de hoy, se decreta Duelo Oficial tras el deceso del destacado actor.

«Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión», comenzó diciendo.

«Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián», continuó.

«En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional», cerró.

