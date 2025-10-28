La predicción de Latife Soto que pocos recuerdan y recientemente se cumplió: «No podrá seguir haciendo lo que hace…»

Hace algunos meses, la tarotista Latife Soto entregó una de sus clásicas predicciones. En esta, vaticinaba una alarmante noticia que preocuparía al mundo del espectáculo nacional.

En aquella ocasión, la tarotista reveló que un popular artista informaría una delicada enfermedad.

Según Latife, la enfermedad obligará a que su trabajo se pause, y lo haría público.

Estas fueron las declaraciones de Latife Soto

Fue a través de sus clásicas transmisiones con José Antonio Neme donde la guía espiritual alertó con su predicción.

“Veo una enfermedad. Alguien, del mundo de las artes, como un actor o un cantante, va a decir que tiene una enfermedad”, le comentó al rostro de Mega.

“Por esa enfermedad, él va a tener que parar de hacer lo que hace, que es su carrera, va a tener que tratar de mejorar. Es un hombre», agregó.

«Va a estar muy enfermo y va a anunciar su enfermedad. No va a poder seguir haciendo lo que hace. O canta o actúa», enfatizó en aquella ocasión.

«Lo único que sé es que es un varón, chileno, que está en el mundo de las artes», aclaró frente a las dudas de su amigo José Antonio Neme.

La predicción de Latife Soto que ha reflotado tras muerte de Héctor Noguera

En ese contexto, es que se comunicó el fallecimiento del destacado actor Héctor Noguera. Además, su familia había comunicado que atravesaba por un complejo estado de salud.

Siguiendo por esa línea, la tarotista realizó un post en sus redes sociales, donde a través de un mix de noticias recordaba su predicción.

En el collage de fotos publicadas por diversos medios, escribió al centro de la imagen: «Predicción realizada 29/30 agosto».

