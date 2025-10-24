¡Subirá al altar! Ex chica reality sorprende al anunciar que contraerá matrimonio: «Amor único y verdadero»

La artista Romina Martín sorprendió a todos al anunciar que subirá al altar. La ex chica reality destacó por su participación en Protagonistas de la Música, y recientemente reveló que se casará con Francisco Contardo, su pareja y padre de su pequeña hija.

La también ex participante de Pelotón utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia, donde sorprendió a todos sus seguidores al postear la foto de un anillo de compromiso: «Y dije, ¡sí!».

En la bajada de la imagen escribió profundas palabras, que demuestran su emoción tras la propuesta. «Cuando la mano que sostienes es la que sostiene tu corazón. Cuando la persona a cuyos ojos miras da inicio a tus esperanzas y sueños. La persona en la que piensas primero y último es la que te abraza fuerte. Y las cosas que planean juntos hacen que el mundo entero parezca perfecto», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Cuando la persona en la que crees, pone su fe y confianza en ti, has encontrado el amor único y verdadero, que compartirás durante toda tu vida».

Tras su paso por TV: La actualidad de Romina Martín

Romina, de 40 años, ha construido una carrera diversa desde su irrupción en la televisión. Luego de alcanzar la fama en la pantalla chica, continuó su desarrollo artístico con presentaciones internacionales, participaciones en festivales y proyectos musicales, entre ellos la colaboración “Touch and Go” junto a DJ Méndez.

Más allá del ámbito artístico, la exchica reality se especializó en diseño de vestuario y actualmente ocupa el cargo de gerente comercial en Quality Group, firma dedicada a la consultoría y al soporte empresarial, según consignó ADN.

Paralelamente, forma parte de la banda 198x, donde comparte escenario con Alfredo Alonso, exintegrante de Aleste, interpretando reconocidos éxitos de los años ochenta.

