«Me dejé llevar por la rabia»: Juan David Rodríguez pidió disculpas públicas a su hijo tras polémicas declaraciones en Primer Plano

Juan David Rodríguez estuvo en el centro de la polémica tras su aparición en Primer Plano, en la que dejó declaraciones controversiales que generaron un montón de críticas en las redes.

El cantante negó la paternidad de su hijo, a pesar de la prueba de ADN que la confirma. Ahora, Juan David quiso expresar sus disculpas en Only Fama.

Juan David Rodríguez pidió disculpas públicas a su hijo tras polémicas declaraciones en Primer Plano

Juan David Rodríguez llegó hasta Only Fama para conversar con Laura Bozzo, la última confirmada para el reality de Mega, El Internado. El cantante quiso dejar la polémica atrás y asumir su error:

«Yo lo que quiero es pedirle perdón a mi hijo, porque así como puede ver, estos registros quedan para siempre. Yo me referí pésimo«, comenzó diciendo.

En vez de criticarlo, como solía hacer en su icónico programa, Laura Bozzo lo hizo reflexionar: «¿Te imaginas qué pensaría tu hijo al ver tus declaraciones? ¿Tú sabes lo que él sentiría?».

«No te voy a juzgar (…) no soy Dios ni nada, pero soy una persona que ha vivido mucho y una persona que ha visto demasiado (…) No hay nada más sagrado en este mundo que un hijo. Si yo estoy viva es por mi hija menor«, agregó la comunicadora.

Juan David Rodríguez se sumó a sus palabras, y declaró: «yo estoy vivo porque tengo una hija de 9 años, me he sacado la cresta para ser un buen papá«.

«La cagué y le vengo a pedir perdón a mi hijo. Que el día de mañana vea esto, que estoy pidiéndole perdón de todo corazón, porque ocupé mal las palabras, me dejé llevar por la rabia«, explicó el cantante.

Laura Bozzo aceptó el relato de Juan David, pero a la vez, le hizo abrir los ojos: «no siento que seas un desgraciado, siento que eres una persona que ha sufrido y que ha tenido un momento de debilidad, pero tienes que asumir, mi amor, porque esa criatura te necesita«.

Entre lágrimas, el cantante se sinceró: «Yo tengo tanta pena porque me desmadro por mi hija. Yo traté de ver al niño, siempre fueron negativas, ‘habla con el abogado’. Ahora hace pocos meses por fin pone una demanda, por fin, y por fin podemos judicializar esto, poner un alimento, visitas. No ha sido fácil, no fue fácil. Usted sabe con qué ganas yo esperé a este niño«, cerró.

También podrías leer en tu Radio Corazón: «Yo no quiero morir, pero tampoco estoy tan interesado en vivir»: Fernando Solabarrieta recordó los peores momentos de su enfermedad