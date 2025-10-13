Mujer con la que Karol Dance fue infiel prepara colaboración erótica con reconocido influencer: Este fue el registro que compartieron

Hace algunos meses, DJ Isi Glock acaparó todos los medios, luego de revelar que tuvo relaciones sexuales con Karol Dance, quien se encontraba casado.

En ese contexto, es que recientemente, la joven anunció una colaboración para la plataforma Arsmate con un popular influencer.

La DJ realizará contenido con «Vardoc», quien ha escalado inmensamente en la plataforma. El youtuber alcanzó fama en este rubro al lanzar una atrevida colaboración con Anita Alvarado, encendiendo las diversas plataformas digitales.

«Acabo de encontrar una amiga que se acaba de hacer un Arsmate. Estamos conversando un poquito en una entrevista», comenzó diciendo Vardoc.

«Mira, se las presento», señaló mientras aparecía Dj Isi Glock, quien saludó a los seguidores de Vardoc.

En el registro, la joven hace un guiño a su situación con Karol Lucero, quien le ofreció la mitad del dinero para la pastilla: «¿Estás seguro de colaborar a medias?», le preguntó.

El anuncio se viralizó rápidamente y en menos de 24 horas logró más de 75 mil reproducciones, dejando varias reacciones en la red social.

«Tiene cara de conocida»; «Te van a dejar pagando la mitad» y «Quiero ser como tú vardoc», fueron solo algunas de las reacciones que los cibernautas dejaron en el Instagram del youtuber.

¿Qué es de Dj Isi Glock tras escándalo con Karol Dance?

Luego de acaparar la portada de los medios, Dj Isi Glock tiene nuevos proyectos, más allá de la creación de contenido en Arsmate.

Recientemente, Diego González confirmó a la ex carabinera para su nuevo reality, el que tiene una nueva consigna: «Flaites vs Cuicos».

En el nuevo universo del periodista, se espera que asistan personajes del «torneo de Cell» para que acompañen a personajes de diversos estratos sociales: entre los confirmados se encuentran Edmundo Varas, Maty Drugs y la mujer que se hizo viral con el registro de «Las Calilas y las Mojojojo».

