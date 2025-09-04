Periodista celebró su cumpleaños con enanos, bailarinas exóticas y Arturo Vidal se hizo presente: «Tenemos de toda la we…»

Recientemente, un periodista y popular Youtuber celebró su cumpleaños con una fiesta «a todo cachete»... literalmente.

Diego González, creador de contenido, cumplía 29 años, y se lanzó con todo. La sede fue el Teatro Caupolicán, y entre las 300 personas invitadas estuvieron reconocidos influencer: entre ellos René Puente y algunos participantes de los realities que organiza el influencer.

Sin embargo, quien se robó todos los flashes fue Arturo Vidal, presentado por el mismo Diego González como «el mejor jugador de la historia».

El comunicador conversó con La Cuarta y reveló que hubo comida y alcohol. Además, no podían faltar sus amigas, las «chicas Arsmate», y al más puro estilo del crack español Lamine Yamal, dijeron presentes personas con enanismo

Arturo Vidal, chicas en caño y enanos: El caótico cumpleaños de Diego González

Fue mediante redes sociales que diversos registros del cumpleaños comenzaron a circular.

Mientras todos bailaban y disfrutaban, el creador de la seguidilla de programas «secreto en el lago» se tomó un minuto para entregar un anuncio.

«Gracias por venir, hay gente de la música urbana, los realities, Torneo de Cell, toda la hueá. De hecho, voy a dar una confesión…», comenzó diciendo.

Luego, sorprendió a todos con la confesión: «Todavía no puedo creer que uno de mis invitados es el mejor futbolista de la historia que anda por ahí. Pero como en este cumpleaños no hay sapos, no le pidan fotos ni lo graben».

Para algunos no estaba claro de quién se trataba, y finalmente, entre cánticos de todos los presentes, se reveló su identidad: «Vidal, Vidal, Vidal».

En medio del anuncio, enfatizó en que no se difunda material en redes sociales: «Mañana aparece cualquier mierda de este cumpleaños, pero lo vamos a pasar bien. Hay enanos, hay mujeres, hay toda la hue..»

Para cerrar, según La Cuarta, el futbolista se comportó tranquilo, sin novedad y habría estado muy bajo perfil en una sala privada del recinto.