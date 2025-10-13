¡Escándalo en el espectáculo! Botota Fox es fuertemente criticada por «sacar del closet» a famoso rostro de TV: Cibernautas la lapidaron

En las últimas horas, las redes sociales han estado encendidas luego de una revelación de Botota Fox.

Todo ocurrió en el pódcast Buscando al + Ql, programa que es transmitido a través de Youtube y que dirige el reconocido humorista Jorge Alis.

Mientras hablaban de todo, el argentino que triunfó en Viña le hizo una pregunta directa a Botota.

«¿Qué famoso de la televisión chilena es gay y todavía no ha salido del clóset?», le consultó sin filtro.

Tratando de pasar piola, la ex Tierra Brava señaló a José Antonio Neme, a quien elogiaron en la conversación, que duró más de una hora.

No obstante, luego sí se la jugó con un nombre. La comediante trató de evitar la cámara para entregarle un nombre a su colega, susurrando el apellido de un reconocido periodista.

«Hay uno, pero lo han dicho mucho, yo creo. Te lo puedo decir a ti», le insinuó, para dejarlo en secreto.

Revelaron el nombre en la grabación

Luego de las palabras de Botota, Alis vociferó el nombre susurrado. Rápidamente, se largaron a reír y zanjaron el tema.

En ese contexto, es que el medio Prensa Chilena Magazine rescató el extracto y lo posteó en redes sociales. Sin embargo, los cibernautas lapidaron los comentarios de Botota Fox.

«La Botota no aprende, después de todo el daño que desencadenó en Caniulef», «No debería hablar de temas privados de nadie», «hablar o no de sexualidad no debería ser un problema» y «No te corresponde a ti», fueron algunos de los comentarios de los indignados cibernautas.

