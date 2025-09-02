¡De no creer! Anita Alvarado anunció colaboración hot con reconocido influencer: Grabaron un video para adultos

El mundo de la venta de contenido erótico va en alza, y son varios los famosillos que se han adentrado en las plataformas para adultos.

Uno de ellos es Anita Alvarado, quien lleva harto tiempo en la plataforma Arsmate, también conocida como el «OnlyFans chileno».

En ese contexto, la ex «geisha» sorprendió al anunciar su nueva colaboración, ya que trata de un reconocido influencer.

El sujeto en cuestión es streamer, y es conocido en el mundo de las redes sociales como «Vardoc». Su apogeo en las redes fue varios años atrás, luego de subir videos a la plataforma YouTube jugando juegos en diversas consolas.

Nicolas Liñán (nombre real) se unió a la plataforma hace algunos meses, y pese a que fue criticado, sigue firme y se ha convertido en una estrella del contenido para adultos.

La colaboración entre Anita Alvarado y Vardoc

Este «crossover» fue anunciado a través de las redes sociales de Vardoc, mediante un video donde aparecen los dos luego de grabar.

«Hola amigos, les quiero comentar y decir algo. Sucede que estuvimos jugando videojuegos y jugaron con mi joystick», comenzó diciendo el streamer.

«Sí, estuvimos jugando videojuegos», respondió Anita, apareciendo por detrás y abrazando a Vardoc.

«Jugaron con mi Joystick», comentó el influencer en modo humorístico.

Rápidamente, Alvarado asegura que “ganó”. «Efectivamente, ganó, y sí… sí», respondió Vardoc, dejando para la mente lo que sucedió en la sesión de videojuegos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicolas Liñan De Ariza (@vardoc1)

El anuncio no paso para nada desapercibido en redes sociales, y los seguidores de Vardoc le dejaron comentarios de todo tipo en su cuenta de Instagram.

Mucho se repetía que: «la próxima será con la Paty Maldonado» y «Vardoc, para porfavor! Tremendo vuelo agarraste mijo».

Asimismo, algunos seguidores titularon este encuentro como «La colaboración del siglo» y motivaron al influencer. «Pucha, que come bien el Vardoc», cerraron.