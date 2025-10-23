31 Minutos regresa al Movistar Arena en 2026: Fecha y venta de entradas para «Radio Guaripolo II»

¡Regresa Radio Guaripolo II! Luego del éxito mundial tras el estreno de su Tiny Desk Concert, 31 Minutos regresa al Movistar Arena para realizar una nueva función del programa radial favorito de los niños… y adultos.

Es importante destacar que luego de la participación en Tiny Desk, el cual suma más de 10 millones de reproducciones en YouTube, los queridos personajes se viralizaron nuevamente, logrando «revivir» el boom de 31 Minutos.

Regresa Radio Guaripolo II de la mano de 31 Minutos: dónde, cuándo y venta de entradas

En este contexto, es que anunciaron su regreso a los escenarios. La fecha será el 31 de enero a las 19:00 horas, en una jornada que promete ser inolvidable para toda la familia.

Radio Guaripolo II regresa al aire con nuevas secciones, entrevistas y canciones. Y claramente, acompañado de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana y muchos más.

Los queridos periodistas nos harán vibrar de principio a fin con una emocionante historia repleta de humor, música y emoción. Además, estará acompañado de icónicos éxitos como «Diente Blanco, no te vayas», «Mi equilibrio espiritual» y «Yo nunca ví Televisión».

El regreso de 31 Minutos al Movistar Arena reafirma su vigencia y su impacto cultural. Tanto en Chile como en gran parte del mundo, reuniendo a generaciones de todas las edades.

El día lunes 27 de octubre comenzará la preventa de entradas exclusiva para clientes de Banco Estado a las 12:00 horas a través del Sistema Puntoticket.

Por otro lado, la venta general de entradas será el día miércoles 29 de octubre a las 12:00 horas a través de la misma ticketera.

