Raquel Castillo tendría que abandonar Fiebre de Baile por un tiempo y esta es la razón

Una noticia que impactó a sus seguidores comunicó Raquel Castillo en la última emisión de Fiebre de Baile.

«La mujer de las 5.000 imitaciones» casi se ausenta al programa, así lo habló con diversos medios antes de ingresar al canal.

¿Qué pasó con Raquel Castillo en Fiebre de Baile?

«La verdad es que no pensaba venir, pero tuve que hacerlo. Una por Chilevisión, por respeto al contrato y a la producción. Aquí nadie tiene la culpa», comenzó diciendo.

Asimismo, reveló que sufre una grave lesión que la incapacita de participar en la competencia, y no tiene que ver con generar polémica ni contenido: «No es gracioso lo que me está sucediendo. Para los que están pensando mal, no estoy inventando», aseguró.

Siguiendo por esa línea, entregó detalles de su estado de salud en conversación con Juan Pablo Queraltó, todo en el backstage de la competencia.

«Esto me pasó el viernes, vine de todas maneras el lunes, el miércoles… y ahí fue peor, me metieron la rodilla en medio de la costilla», explicó.

Según el periodista, todo sucedió durante los ensayos de la competencia. La participante se habría fracturado, mientras realizaba un lift.

En ese sentido, la mujer aclaró que participó lesionada: «Yo me debo a mi público» y «amo mi carrera», fueron sus palabras.

Por lo mismo, la carrera de Raquel Castillo por ganar Fiebre de Baile quedará en descanso por el momento, a la espera de los resultados médicos.

Michelle Carvalho es la nueva eliminada

En la reciente emisión de Fiebre de Baile, Michelle Carvalho fue la nueva eliminada del programa.

La brasilera se fue con “escándalo” y sacando algunos trapitos al sol: «Te hacen decir cosas que tú no quieres justamente por el morbo, por las visualizaciones. A mí me trataban de inducir para decir comentarios despectivos de mis compañeros, que quería que se fueran y yo nunca caí en ese juego porque yo no soy quién», declaró.

Además, agregó que: «esos comentarios maliciosos se da el pie para desatar una locura en el público en sí, hacer comparaciones, los insultos, la manipulación de votos, esos votos para mí que son súper truchos»

