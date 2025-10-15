Marlen Olivari se sincera en exclusiva tras eliminación de Mundos Opuestos: «La gente me vio como soy: chascona, sin maquillaje, llena de tierra»

Recientemente, se transmitió la eliminación de Marlen Olivari de Mundos Opuestos, la showoman habló en exclusiva con Radio Corazón y entregó reveladores detalles de su estadía en el reality.

Tras ver su salida en pantalla, asegura sentirse en paz. “Estoy contenta de ser libre, de poder volver a casa, de estar con mi hijo, mi mamá, mi papá, mis animales. Los extrañaba muchísimo”, confesó emocionada.

Durante la conversación, Marlen también se refirió a los episodios de vulnerabilidad que vivió en el encierro. “Creo que hubo cosas mucho más importantes que la sesión de fotos o la apariencia física. Viví discriminación, hostigamiento y humillaciones dentro del programa, eso fue mucho más relevante”, reveló.

Marlen Olivari se sincera tras ser eliminada de Mundos Opuestos

Pese a los momentos tensos, también hubo espacio para reír. Uno de los recuerdos más comentados fue cuando interpretó su canción, escena que algunos calificaron de “incómodo”. Sin embargo, Olivari lo recuerda con cariño: “Fue algo divertido, un momento grato. Me trajo lindos recuerdos, fue genial”.

Asimismo, aseguró que se preparó para vivir lo peor: «Yo sabía que existía el pasado y el futuro, y que en el pasado seguramente no nos podríamos bañar, no íbamos a tener comodidades, o no íbamos a tener champú. Tampoco nos dijeron que había ratones, arañas, moscas y dormir en la paja. Pero yo iba preparada psicológicamente para lo peor».

Al reflexionar sobre su paso por el programa, la ex figura televisiva afirmó que lo vivido fue una oportunidad para mostrarse tal cual es. “Siempre he sido así, auténtica y real. Lo que pasa es que nunca había estado en un formato donde se viera eso. La gente me vio como soy: chascona, sin maquillaje, llena de tierra… y no me importa. Somos humanos, no siempre estamos perfectos, y eso no hay que olvidarlo”.

