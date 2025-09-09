¡Papelón en Mundos Opuestos! Participantes hicieron pebre a Marlen Olivari por esta razón: Luego se arrepintieron

Es común que todas las mañanas los participantes de Mundos Opuestos despierten con variada música. En la reciente edición del reality, despertaron al ritmo del reggaetón, para luego continuar con una misteriosa canción, que los competidores no conocían.

Este ritmo era de Marlen Olivari, canción que la showoman lanzó en el año 2017. Al reconocer su hit, Marlen comenzó a bailar y cantar: «Mi canción», gritó, mientras coreaba y realizaba una performance.

Mientras sonaba, sus compañeros reaccionaron a la canción sin saber que Marlen Olivari la interpretaba.

Compañeros criticaron canción de Marlen Olivari: No sabían que era de ella

A Ignacia Michelson no le gustó mucho. «¿Qué es esto? ¿No es Ivy Queen. Qué bodrio de canción, muy mala, wey», comentó sin saber que escuchaba.

«No tengo idea, pero se la sabe la Marlen», respondió Nicole Leiva.

«La canción no puede ser más indigna», recalcó Mario Ortega.

«Se los dije, mi canción», volvió a explicar Marlen a sus compañeros. Mario no lo podía creer: «¿Era Marlen?», cuestionó muy confundido.

«¡Qué canción más mala! ¿De quién era?», recalco Ignacia Michelson, para que se uniera Chilota a sus críticas: «Es una mier…».

Luego de percatarse que efectivamente la canción era de Marlen, sus compañeros cambiaron de opinión rápidamente, para hacerla sentir bien.

«Estaba buena», se repetía entre los competidores, esto luego de arremeter hasta no poder más.

Luego Marlen se lanzó a la piscina y Mario le pidió que cantara su canción: «¿Escucharon ‘Yo decido’?», consultó la ex modelo.

«Marlen, más o menos tu canción, no más. No te puedo mentir», le comentó Ignacia.

Por su parte, Valentina le hizo una recomendación: «Yo creo que sin esa voz robótica habría sido mejor».

«La escribí yo de puño y letra. Y contraté unos chicos para que me la musicalizaran, pero la letra es mía», cerró Marlen Olivari.